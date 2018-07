'Orange is The New Black': mais da metade dos fãs já reprisou ao menos uma temporada

Foto: Divulgação/Netflix

A Netflix revelou que os fãs de Orange is The New Black são reincidentes: desde a estreia da série, em 2013, 53% dos fãs assistiram a, no mínimo, uma temporada completa pela segunda vez. No Brasil, esse percentual é de 41%.

A quarta temporada da série estreia nesta sexta-feira, 17 e, segundo a Netflix, é costume dos fãs assistirem os três últimos capítulos da temporada anterior sempre que uma nova vai estrear. Mesmo assim, o capítulo mais repetido de 'OITNB' é o primeiro da primeira temporada.

Numa entrevista feita pelo serviço de streaming, quase um quarto (21%) dos entrevistados disse que planeja assistir à temporada anterior novamente, enquanto 41% pretende rever a série inteira, com todos os seus 36 episódios.

E o público faz de tudo para arranjar um tempinho para as prisioneiras: 54% dos entrevistados planejam fazer uma maratona das temporadas passadas até o final de semana e alguns estão dispostos a deixar de arrumar a cama (30%), de limpar a casa (36%) e de cozinhar (10%) para ter mais tempo para a série.

As razões para reprisar a série são muitas: 29% diz que é para reviver momentos com as personagens favoritas, 25% diz que o motivo é buscar dicas do que pode acontecer na nova temporada e 25% diz que 'OITNB' é simplesmente sua série favorita e, quanto mais, melhor.

Para os que querem rever apenas alguns episódios, a Netflix elaborou uma lista dos episódios que mais merecem reprise, confira:

Primeira temporada:

Episódio 1 - "Eu não estava pronta"

Condenada a 15 meses de prisão por um crime cometido em sua juventude, Piper Chapman deixa Larry, seu supernoivo, por um novo lar: a penitenciária feminina.

Episódio 12 - “Quem com ferro fere…"

Verdades doloridas reorientam vários relacionamentos e carreiras. A caipira da Pensilvânia se sente desrespeitada por Piper e Larry dá uma entrevista no rádio.

Episódio 13 - “Loucura não se cura”

O esquema de Red para retomar o controle da cozinha sai pela culatra. Os planos de Piper vão por água abaixo quando sua vida está em jogo. É Natal na prisão.

Segunda temporada:

Episódio 11 - “Idealistas Unidos”

Piper fica chocada quando seu status quo muda de repente. A greve de fome de Soso ganha mais apoio, inclusive religioso.

Episódio 12 - “A tempestade”

A tensão entre as detentas aumenta quando um apagão revela várias verdades. Piper fica numa posição comprometedora e precisa pensar rápido.

Episódio 13 - “Gentileza é fundamental”

O futuro de várias detentas é colocado na balança quando elas enfrentam seu maior pesadelo. A vida nunca voltará a ser como era.

Terceira temporada:

Episódio 11 - “O herói em cada um”

Caputo e Piper enfrentam problemas trabalhistas. Um milagre acontece no grupo de Norma.A produção erotica de Crazy Eyes acaba nas mãos dos funcionários.

Episódio 12 - "Não me faça ir aí"

Daya entra em trabalho de parto. Sophia sofre um crime de ódio. Stella ajuda Piper com um problema de negócios. Taystee assume uma nova função.

Episódio 13 - "Não confie em ninguém"

Apesar dos milagres e conversões, Piper e Caputo sabem que há situações que os meios espirituais não resolvem.

A ansiedade dos fãs brasileiros pela nova temporada da série é tanta que o termo AMANHÃ TEM OITNB é um dos mais comentados no Twitter. Assista ao trailer oficial da nova fase: