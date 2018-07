Ops! Cissa Guimarães escorrega duas vezes no português ao vivo

Cissa Guimarães se atrapalhou por duas vezes neste sábado, 24, no programa É de Casa, da Globo. Enquanto falava sobre as importâncias das castanhas para o organismo, a apresentadora 'assassinou' o português por duas vezes.

'Ídala' e 'celebrozinho' (diminutivo de célebro, quer dizer, cérebro!) foram as palavras ditas pela apresentadora.

No primeiro momento, ela agarrou uma taça de amêndoas após a nutricionista convidada do programa explicar os benefícios do alimento. "Essa aqui é a nossa ídala", disse Cissa.

Poucos minutos depois, foi a vez de dar uma derrapada durante uma brincadeira com o formato das nozes. Segundo a apresentadora, o alimento se parece com um 'célebro'. "Ela lembra um 'celebrozinho' mesmo", disse.