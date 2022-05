'Operação Cupido': Luciana Gimenez comanda game show de namoro da RedeTV!: 'É bom unir pessoas'

Luciana Gimenez estreia em game show de namoro na RedeTV!. 'Operação Cupido' começa neste sábado, 14. Foto: Leca Novo

Neste sábado, 14, estreia o mais novo game show da RedeTV!, que terá um clima de romance no ar. Comandado por Luciana Gimenez, Operação Cupido chega à grade de programas da emissora envolvendo muita paquera, desafios e diversão em busca do par ideal.

Esta é a primeira experiência da apresentadora comandando um game show de namoro. Luciana já esteve à frente do Mega Senha, também um game show, mas de perguntas e respostas valendo prêmio e que hoje é comandado por Marcelo de Carvalho. Em entrevista ao Estadão, ela revela que já "estava de olho" no estilo do Operação Cupido há algum tempo.

Sem esconder a empolgação, Luciana Gimenez confessa estar ansiosa para apresentar este novo formato de programa. "Estou nesta fase de descobrir novas coisas e quero investir em formatos e plataformas diferentes para me desenvolver ainda mais profissionalmente. Deixar ainda mais claro a minha versatilidade porque, assim, consigo agregar novos públicos e me comunicar com diferentes gerações", fala.

Diferente de outros programas, o game show de namoro da RedeTV! terá a ajuda da família de cada participante para conquistar o tão sonhado match. A apresentadora acha que "vai ser hilário a história de juntar os casais através da opinião da família".

No game, os verdadeiros cupidos são os familiares dos pretendentes e a cada edição, Luciana Gimenez receberá um solteiro ou solteira que deverá escolher seu amor às cegas, guiando-se pelo desempenho dos parentes que representam os participantes em todas as etapas do jogo. Apenas a voz e a silhueta dos três candidatos da noite serão reveladas durante a competição.

"Vai ser como levar seu par num almoço de domingo da família e ouvir todas as observações que os parentes têm para falar de você e dele. Promete momentos de boas risadas", diz.

No palco, as provas serão disputadas pelos familiares de cada candidato e isso vale ponto, além de mostrar particularidades de cada pretendente, como estilo de roupa, pratos prediletos, hábitos de consumo e até os hobbies.

Em um cenário totalmente interativo, todas as características dos pretendentes serão avaliadas pelo solteiro antes do tão aguardado match. Ao chegar no final da atração, o escolhido da noite ficará frente a frente com o futuro affair e quando se olharem pela primeira vez, terão que decidir, ainda no palco, se engatam ou não o romance.

"Quero que as pessoas sentem em frente à TV e se divirtam, pois é aquele momento pós-semana intensa de trabalho e você só quer sentar, relaxar a mente e dar boas risadas, né? Então quero a família reunida para torcer e no final ficar com o coração mais quentinho com o novo casal", fala.

Empolgada para apresentar novo programa, Luciana Gimenez espera que público aprove sua versão cupido. Foto: Leca Novo

Luciana ainda brinca que quer saber a opinião do público sobre a sua versão cupida: "Também quero saber o que o público acha de mim como cupida". Se a aparesentadora será boa em formar pares só vamos descobrir na estreia, mas ela não esconde a felicidade em unir novos casais.

"Depois de tempos tão desafiadores, é bom poder unir as pessoas, ver abraços e beijos. Estou bem empolgada com essa nova ocupação [risos]. Quero propagar o amor, então neste programa queremos formar casais de todas as idades, gêneros e tribos", diz.

Operação Cupido estreia neste sábado, 14, às 18h30, na RedeTV! e será exibido todos os sábados. Os interessados em participar do game show podem se inscrever diretamente pelo site da emissora.