'Only Murders In The Building': trailer da segunda temporada é divulgado; assista

Nova temporada de 'Only Murders in the Building' estreia em 28 de junho no Star+. Foto: Star+

A Hulu divulgou neste domingo, 27, o primeiro trailer oficial da segunda temporada de Only Murders In The Building. Os novos episódios da série com o trio Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short serão lançados no streaming em 28 de junho. No Brasil, a produção é distribuída pelo Star+.

A série segue a história de três vizinhos viciados em podcasts sobre histórias de assassinato. Quando uma morte misteriosa acontece no prédio em que moram, eles começam a investigar o caso e se veem no meio de um crime real. Com uma mistura entre comédia e true crime, Only Murders In The Building manteve uma aprovação de 100% no Rotten Tomatoes, site agregador de críticas norte-americano.

O trailer da próxima temporada mostra o trio principal dando continuidade ao seu podcast e ainda envolvido no mistério que os uniu, além de dar uma pequena prévia dos novos personagens. Entre as novidades no elenco, estão Amy Schumer e Cara Delevingne. Dos integrantes originais, continuam Amy Ryan, Aaron Dominguez e Nathan Lane.

Assista:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais