'Only Murders In The Building': Mabel vai se interessar por nova personagem de Cara Delevingne

A atriz e modelo Cara Delevingne chega à segunda temporada de 'Only Muders In The Bulding' para viver Alice, uma diretora de galeria de arte por quem Mabel, personagem de Selena Gomez, vai se interessar amorosamente. Foto: Star+

A segunda temporada de Only Murders In The Building chega ao Star+ no dia 28 de junho, e a revista Vanity Fair trouxe informações novas que deixaram os fãs da série ainda mais animados.

Segundo o co-criador da produção, John Hoffman, a atriz e modelo Cara Delevingne será o interesse amoroso de Mabel Mora, a personagem vivida por Selena Gomez.

Segundo a entrevista, Mabel enfretará um lado de si mesma que tem evitado desde o início da série, a partir da chegada de Alice (Cara Delevingne), dona de uma galeria de arte.

"Foi incrível que as duas se conhecessem e se sentissem confortáveis", disse o showrunner à revista. Shirley MacLaine e Amy Schumer também participarão do segundo ano da série.

Além do spoiler, a segunda temporada de Only Murders in the Building também ganhou fotos inéditas: