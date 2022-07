'Only Murders In The Building' é renovada para terceira temporada

Série que recebeu a melhor avaliação da história do agregador de críticas Rotten Tomatoes, Only Murders In The Building foi oficialmente renovada para uma terceira temporada.

A novidade foi revelada antes mesmo da conclusão da segunda temporada, que estreou em 28 de junho e terá seus episódios lançados todas as terças-feiras. A produção é realizada pelo serviço de streaming Hulu e, no Brasil, é distribuída pelo Star+.

A série de comédia é protagonizada por Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short, que interpretam vizinhos que acabam se conectando pelo seu vício no gênero true crime. Quando um assassinato real acontece no prédio em que moram, os três se juntam para investigar o caso.

A notícia foi compartilhada no Twitter oficial da série com uma mensagem de voz do elenco principal. Confira:

My neighbors have a special message for you all: #OnlyMurdersInTheBuilding will return for Season 3! Now I just have to worry about who's next... I hope it's not me! pic.twitter.com/J8AeH6CpNO