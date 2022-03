'Only Murders in the Building': Confira a data da 2ª temporada da série com Selena Gomez

Selena Gomesn, Steve Martin e Martin Short em vídeo nas redes sociais de 'Only Murders in The Building' Foto: Twitter/ @OnlyMurdersHulu

Selena Gomez vai voltar para o streaming nos novos episódios de Only Murders in the Building. A artista anunciou nas redes sociais que a segunda temporada da série chega no dia 28 de junho.

A novidade foi compartilhada no perfil do seriado no Twitter. Selena aparece junto com Steve Martin e Martin Short em um vídeo cômico, no elevador do prédio em que a história acontece, para revelar a data.

Além do elenco principal, o segundo ano da produção terá participação de Shirley MacLaine e Amy Schumer. Only Murders in the Building acompanha três vizinhos que decidem investigar um assassinato que ocorreu em seu prédio.

A série foi criada por Steve Martin e John Robert Hoffman e, além do trio principal, o elenco inclui Amy Ryan, Aaron Dominguez e Nathan Lane. A série está disponível para streaming no Brasil pelo Star+.