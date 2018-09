'Once Upon a Time' será cancelada após o fim da sétima temporada

Atual e última temporada está prevista para acabar em maio Foto: 'Once Upon a Time' (2011) / ABC / Divulgação

Once Upon a Time chega ao seu final não tão feliz. O grupo de mídia ABC informou nessa terça-feira, 6, que a série de contos de fadas acabará após a sétima temporada.

"Quando ouvimos pela primeira vez a ideia de Adam e Eddy para a série, soubemos que era algo incrível. Por sete anos, eles nos cativaram com sua criatividade e paixão ao reinventar algumas de nossas histórias mais queridas da Disney, criando um inegável hit global", disse Channing Dungey, presidente da ABC Entertainment.

Once Upon a Time é uma série que recria as histórias de contos de fadas. A sétima e última temporada está numa pausa e volta ao ar em março, nos Estados Unidos. O episódio final deve ser exibido em meados de maio.

"Sete anos atrás, nos reunimos para criar um programa sobre esperança, onde mesmo em tempos difíceis, um final feliz sempre seria possível", disseram Adam Horowitz and Eddy Kitsis, criadores da série.

Eles ainda agradeceram a todos os funcionários envolvidos e, principalmente, aos fãs. "Acima de tudo, queremos agradecer aos fãs. Suas lealdade e devoção foram a verdadeira mágica por trás de Once Upon a Time.

"Dizer adeus vai ser difícil, mas Once Upon a Time vai sempre fazer parte do legado da ABC e estamos ansiosos para que os fãs assistam aos últimos episódios", finalizou Channing.