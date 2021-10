Omar Sy, estrela de Lupin, é contratado pela Netflix

Omar Sy em cena da parte 2 de 'Lupin' Foto: Netflix

Depois do estrondoso sucesso de Lupin, o astro francês Omar Sy foi contratado pela Netflix para estrelar os filmes da plataforma de streaming nos próximos anos.

Segundo o site Variety, além de desempenhar a função de ator que o destacou, Omar Sy também desempenhará as funções de diretor e produtor.

“Eu vivi a experiência de colaborar com a Netflix, seus artistas e sua paixão e trazer histórias originais e diversas para todas as casas ao redor do mundo”, afirmou o artista.

“Eu estou feliz de ter a oportunidade de expandir essa relação e seguir em frente com nossa jornada”, completou Osmar Sy.