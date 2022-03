Olivia Rodrigo revelará música inédita em documentário 'Driving Home 2 U'

Documentário de Olivia Rodrigo estreia no dia 25 de março no Disney+. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Olivia Rodrigo revelou que uma música inédita que faria parte do seu álbum Sour aparecerá nos créditos finais do documentário Driving Home 2 U, que estreia no dia 25 de março no Disney+.

A canção é apenas uma versão de demonstração - ou demo - gravada em seu celular e que foi descartada. "Estava ouvindo algumas delas e quando ouvi essa, pensei 'ela é boa!'", disse à revista Rolling Stone.

"Com o filme, queria que as pessoas tivessem um novo conteúdo do Sour", completou. O documentário vai apresentar perfomances de faixas, entrevistas e cenas dos bastidores de gravação do álbum.

A cantora fez grande sucesso no ano passado e suas músicas ganharam disco de platina, além de sete indicações ao Grammy.

Por causa da pandemia, ela ainda não conseguiu se apresentar ao vivo para o seu público, mas sua primeira turnê já começa no próximo mês.