Olivia Rodrigo está fora da 4ª temporada de 'High School Musical'

Olivia Rodrigo, cantora e compositora norte-americana Foto: Andrew Kelly/ Reuters

Tim Federle, criador da franquia High School Musical, contou que a estrela pop Olivia Rodrigo não fará parte da quarta temporada da produção. Em entrevista ao Entertainment Tonight, na última quinta-feira, 21, ele disse que a ex-protagonista, que deu vida a Nini nos filmes, vai traçar uma rota paralela e ganhará uma despedida à altura em High School Musical: A Série: O Musical.

"Acho que ela está pronta para explorar o mundo fora dos corredores do East High. E a própria Olivia estava tendo uma explosão tão monumental na indústria da música que parecia a coisa certa (a se fazer)", falou.

O produtor executivo revelou ainda que a equipe tem orgulho do rumo que a carreira da cantora tomou. “Nesta temporada, trata-se de tentar dar à sua personagem uma despedida adequada, ao mesmo tempo em que deixa espaço para outros personagens realmente entrarem na briga e estarem no centro das atenções. E, pessoalmente, é uma alegria ver a música de Olivia explodir de uma maneira tão grande. Foi muito divertido tê-la de volta e relembrar o começo”, declarou.

Com o sucesso de Sour (2021), Olivia Rodrigo decidiu focar mais na música do que na atuação, assim como Nini. Na segunda temporada do musical, a personagem recebeu a oportunidade ir para Los Angeles.

O primeiro episódio da terceira temporada de High School Musical: A Série: O Musical chega ao Disney+ em 27 de julho. Os personagens estarão em um cenário diferente, um acampamento de verão na Califórnia, onde farão uma montagem de Frozen.