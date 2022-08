Oito filmes para assistir no streaming em comemoração ao Dia do Cachorro

Cena de 'A Dama e o Vagabundo' em animação. Foto: iMDB

São inúmeras as datas comemorativas no Brasil e no mundo, e nesta sexta-feira, 26, a dedicação é aos amigos de quatro patas, pois é Dia do Cachorro. Afinal, esses animais têm feito cada vez mais parte do dia a dia humano e estão constantemente reforçando seus lugares em milhões de famílias.

A data merece comemoração, e se você prefere fazer isso no conforto de sua casa, nada melhor do que assistir a um filme na companhia de seu melhor amigo, para isso as plataformas digitais podem ter o catálogo ideal.

Para te ajudar a encontrar um título especial para esta data, separamos oito filmes no streaming em comemoração ao Dia do Cachorro; confira a lista a seguir:

‘O Resgate de Ruby’

Lançado em março de 2022, O Resgate de Ruby é baseado em uma história real. A trama retrata a agitada cadela Ruby, de 8 meses, que passa cinco vezes pela adoção. Devido à dificuldade de encontrar um lar, o abrigo decide sacrificá-la.

No entanto, horas antes de isso acontecer, o policial Daniel O'Neil (Grant Gustin) vai até o local e decide adotá-la, a fim de conseguir realizar seu sonho de ser um oficial canino. Juntos, eles mudam a vida um do outro.

Uma produção original disponível na Netflix.

‘Marley & Eu’

Entre os “clássicos” de cachorros, Marley & Eu é um dos destaques. Lançado em 2008, com protagonismo de Owen Wilson e Jennifer Aniston, o filme mostra a emocionante história de dois recém-casados que decidem adotar um filhote de labrador, fofo e bastante bagunceiro. Apesar de alguns aborrecimentos com suas travessuras, o casal aprende inúmeras lições de vida com ele.

Disponível na Netflix, Prime Vídeo e Telecine.

‘A Dama e o Vagabundo’

O clássico da literatura infantil, A Dama e o Vagabundo, também merece ser assistido. O longa, que ganhou versão live-action no final de 2019, é uma linda história de amor. Conforme a sinopse, uma cadela doméstica mimada e um vira-lata durão, mas amável, embarcam em uma aventura inesperada; apesar de suas diferenças, vão se aproximando e acabam entendendo o valor do lar.

Disponível no Disney+.

‘Um Hotel Bom pra Cachorro’

Os irmãos Andi (Emma Roberts) e Bruce (Jake T. Austin) moram em casa onde é proibido animais de estimação. No entanto, a regra é quebrada por eles, que escondem um cachorro. Um dia, a dupla encontra um hotel abandonado e decide transformar o local em Um Hotel Bom pra Cachorro.

Disponível no Prime Vídeo e Apple TV.

‘Quatro Vidas de um Cachorro’

Como o próprio título diz, Quatro Vidas de um Cachorro (2017) retrata um cão que morre e reencarna quatro vezes. Em suas novas vidas, o animal encontra diferentes tutores e vive muitas aventuras, mas não desiste de reencontrar o seu primeiro dono, Ethan (Dennis Quaid).

Disponível na Apple TV, Star+ e Globoplay.

‘Sempre ao Seu Lado’

Segunda a sinopse, em Sempre ao Seu Lado (2009), “um professor encontra um cão abandonado em uma estação de trem e logo inicia uma grande amizade com o animal. Todos os dias, ele o acompanha em sua ida e volta ao trabalho até que algo acontece”.

Disponível no Globoplay.

‘Beethoven, o Magnífico’

Um clássico de 1992, Beethoven, o Magnífico mostra a chegada de um cachorro da raça são bernardo na casa da família Newton, após os filhos convencerem o pai a adotá-lo. O animalzinho cresce, anima a todos e apronta para valer.

Disponível na Netflix.

‘Bolt - Supercão’

Bolt - Supercão (2008) é uma animação emocionante que um retrata “um cão astro de Hollywood, que, acidentalmente, embarca para Nova York e se separa de sua dona Penny. Ao ter que encontrar o caminho de volta para casa, ele descobre que não precisa de superpoderes para ser um herói”, conforme a sinopse.

Disponível no Disney+.