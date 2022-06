'Obi-Wan Kenobi' teria sido trilogia de filmes se 'Han Solo' tivesse feito mais sucesso

Ewan McGregor em cena de 'Obi-Wan Kenobi'. A série tem seis episódios e está disponível para streaming no Disney+. Foto: Matt Kennedy/Lucasfilm

A série Obi-Wan Kenobi foi desenvolvida inicialmente como uma trilogia de filmes, mas os planos para a história mudaram depois do baixo retorno financeiro de Han Solo: Uma História Star Wars.

A revelação foi feita por Stuart Beattie em uma entrevista ao site The Direct publicada na última segunda, 27. Ele é creditado como roteirista em quatro dos seis episódios do seriado, mas contou ao veículo que só escreveu o roteiro do que teria sido o primeiro filme da trama.

"Eu escrevi o filme no qual eles basearam a série. Passei cerca de um ano, um ano e meio trabalhando nele. Então, quando deciciram que não iam mais fazer filmes spin-off depois que [Han] Solo foi lançado, eu deixei o projeto e fui fazer outras coisas", disse Beattie.

Ele contou que Joby Harold, produtor e roteirista de Obi-Wan Kenobi, transformou os roteiros originais de um produto de duas horas para um de seis. "Eu não trabalhei com eles. Só recebi o crédito porque era tudo meu", completou.

Beattie disse que tinha a história da trilogia toda planejada e que apresentou a ideia à Lucasfilm, responsável pela franquia Star Wars. "Seriam três histórias, porque existem três evoluções diferentes que o personagem tem que passar para ir de Obi-Wan a Ben. A primeira era o primeiro filme, que virou a série".

O segundo filme, de acordo com ele, seria uma preparação do personagem para os eventos de Star Wars: Uma Nova Esperança, quando Obi-Wan se sacrifica por Luke. Para o roteirista, seria a etapa em que o personagem aceitaria a própria mortalidade, o que explicaria sua atitude no filme de 1977.

Beattie afirmou que a Lucasfilm e Ewan McGregor, que interpreta o protagonista, estavam de acordo com o projeto e que todos estavam animados para começar a produção, até que o lançamento de Han Solo mudou os planos.

"Pessoalmente, eu gosto de Solo, mas não tinha feito muito dinheiro", lembrou. "Por não ter atingido um certo número, eles só tiveram que repensar. E, de novo, isso é acima de mim, mas certamente nos destruiu. [Foi] devastador, totalmente devastador".

"Mas, esse é o negócio, altos e baixos. Eu fico feliz que a série foi feita. Estou orgulhoso que a minha história foi contada", concluiu o roteirista.

Os seis episódios de Obi-Wan Kenobi estão disponíveis no Disney+. Veja o trailer:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais