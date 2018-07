'O Último Programa do Mundo' estará de volta em janeiro

'O Último Programa do Mundo' Foto: YouTube / @TV Quase

Quem acompanhou os 'últimos momentos da MTV Brasil' em 2013 certamente se lembrará de um programa muito 'doido' apresentado por Daniel Furlan e que trazia também Juliano Enrico interpretando personagens como o 'Vice-cônsul de Honduras'.

Para alegria dos fãs, O Último Programa do Mundo voltará a ser exibido no próximo mês, em 10 de janeiro, na TV Quase, canal do YouTube que já conta com alguns programas antigos feitos àquela época.

