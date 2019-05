'O Sétimo Guardião': Globo e Aguinaldo Silva dão 'spoilers' do último capítulo

Marina Ruy Barbosa (Luz) ao lado de José Loreto (Júnior) e Bruno Gagliasso (Gabriel) caracterizados para a novela 'O Sétimo Guardião'. Foto: Estevam Avellar / Globo / Divulgação

Aguinaldo Silva, autor de O Sétimo Guardião, novela das 9 da Globo que chega ao seu último capítulo nesta sexta-feira, 17, falou sobre o desfecho final que a protagonista Luz, personagem de Marina Ruy Barbosa, terá ao fim da trama (atenção: esta matéria contém spoilers!).

"Não é um spoiler, mas é uma revelação: até escrever os dois últimos capítulos, eu estava decidido a fazer Luz terminar com Júnior [José Loreto]. Dá para perceber que, até aí, a trama estava sendo encaminhada para isso", contou o autor em entrevista ao site Gshow nesta sexta-feira, 17.

Questionado sobre o "final de personagem mais difícil de escrever", Aguinaldo Silva também citou a personagem de Marina Ruy Barbosa: "Escolher um fim para Luz que fugisse de um lugar comum, em geral, reservado às mocinhas das novelas, foi uma escolha arriscada... E difícil."

VEJA TAMBÉM: O Sétimo Guardião - relembre as polêmicas da novela das 9 que chega ao último capítulo

"Ela não apenas termina sozinha, vira outra pessoa - uma profissional competetente no trabalho que escolheu [arqueóloga] e que sabe o que quer", prosseguiu.

Sobre o que o público deve esperar do último capítulo de O Sétimo Guardião, que vai ao ar na noite desta sexta-feira, 17, afirmou: "Gostei muito de escrever uma última virada, nas cenas finais da novela, quando Sampaio [Marcello Novaes] aparece no quarto de Valentina [Lília Cabral] e dá uma violenta mexida em uma trama que já parecia resolvida. Não vou entrar em detalhes, mas este é um último 'susto' que reservo para o espectador. Também gosto da volta de León no final"

O que vai acontecer no último capítulo de O Sétimo Guardião?

A Globo divulgou alguns trechos do que vai acontecer no último capítulo de O Sétimo Guardião por meio do Gshow, site oficial da emissora na cobertura de suas novelas.

Bruno Gagliasso em cena de 'O Sétimo Guardião'. Foto: Reprodução de 'O Sétimo Guardião' (2019) / Globo

Gabriel (Bruno Gagliasso) morre para proteger Luz (Marina Ruy Barbosa)

Uma das cenas mais aguardadas é a da morte de Gabriel (Bruno Gagliasso), um dos principais personagens da novela. Tudo ocorrerá quando Laura (Yanna Lavigne) tentará atirar contra Luz (Marina Ruy Barbosa), mas Gabriel se jogará à frente para protegê-la, sendo atingido.

"Cuide da luz... Fica com ela", serão as últimas palavras do personagem de Bruno Gagliasso, ditas para Júnior (José Loreto) (Leia mais sobre a cena da morte de Gabriel no último capítulo de O Sétimo Guardião clicando aqui).

Cena de 'O Sétimo Guardião'. Foto: Reprodução de cena de 'O Sétimo Guardião' (2019) / Globo

Sampaio (Marcello Novaes) enfrenta Valentina (Lília Cabral)

Após a tragédia ocorrida com Gabriel, Valentina passará dias se lamentando. Ao chegar em seu sobrado, encontrará Sampaio, libertado da prisão, que vai reagir com ironia: "Quem é vivo sempre aparece, não é mesmo?".

A personagem de Lília Cabral tentará fugir, sendo impedida pelo personagem de Marcello Novaes. Desta forma, ela questiona: "Veio me matar, é isso?". Na sequência, ele pergunta a ela sobre a morte de Olavo (Tony Ramos) (leia mais sobre a cena entre Sampaio e Valentina no último capítulo de O Sétimo Guardião clicando aqui).

Aguinaldo Silva também falou sobre a personagem de Lília Cabral: "Gosto do fim da Valentina, que se redime, porém... Não é bem assim, como se verá nas cenas finais".

A próxima novela das 9 da Globo: A Dona do Pedaço

A partir da próxima segunda-feira, 20, a Globo estreia sua próxima novela das 9, A Dona do Pedaço, protagonizada por Juliana Paes.

Confira abaixo os atores que fazem parte do elenco e os personagens que cada um vai interpretar na trama: