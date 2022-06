'O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder' ganha prévia; assista

Série de 'O Senhor dos Anéis' ganhou prévia. Foto: Prime Video

A Amazon Prime Video divulgou nesta segunda-feira, 27, uma prévia (ou teaser, em inglês) da série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

Nas imagens, é possível ver detalhes do cenário da produção com a legenda: "Nada é mau no início". A série, que será ambientada no clássico universo de O Senhor dos Anéis, ainda não ganhou seu trailer oficial.

Em 2017, a Amazon fechou um contrato para adaptar a história do escritor britânico J.R.R. Tolkien, autor da obra. Com isso, a empresa pode contar histórias da Segunda Era da Terra Média.

A estreia está prevista para 2 de setembro de 2022 no serviço de streaming. Assista ao teaser: