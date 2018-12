'O Senhor dos Anéis' ganha espetáculo com orquestra ao vivo em São Paulo

Trilogia de sucesso atingiu o patamar de um dos maiores projetos cinematográficos já executados. Foto: Reprodução de cena de 'O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei' (2003)

Se você é fã de O Senhor dos Anéis, já pode começar a se programar. Nos dias 5, 6 e 7 de julho de 2019, São Paulo recebe o cine concerto A Sociedade do Anel, em que o filme será exibido e a trilha sonora será tocada ao vivo.

Com 250 músicos da Orquestra Sinfônica Villa Lobos, as apresentações ocorrerão no Espaço das Américas, localizado na Barra Funda. A trilha sonora do filme garantiu ao compositor Howard Shore três Oscars.

Os filmes seguem o jovem hobbit Frodo Baggins em sua missão de destruir o anel criado por Sauron, o Senhor das Trevas. Para isso, conta com a ajuda de humanos, outros hobbits, elfos e anões, além do mago Gandalf. A trilogia de sucesso atingiu o patamar de um dos maiores projetos cinematográficos já executados.

Os ingressos para o evento já podem ser adquiridos no site Ingresso Rápido.