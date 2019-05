'O que vocês querem que a gente cozinhe?’, pergunta Ana Maria Braga ao lado de Palmirinha

As apresentadoras Ana Maria Braga e Palmirinha Onofre. Foto: Reprodução/TV Globo

Imagine Ana Maria Braga e Palmirinha Onofre, duas feras da culinária da televisão brasileira, juntas em um só programa? É o que clamam os internautas no perfil oficial da apresentadora da TV Globo, após publicação do vídeo em que ambas aparecem no estúdio.

Nesta segunda-feira, 20, Ana Maria Braga decidiu postar uma imagem em que aparece ao lado de Palmirinha. “E o quanto a gente está feliz de estar juntas e o quanto a gente vai ser mais feliz no futuro, porque você vai voltar, né?”, pergunta Ana Maria. “Vou!”, respondeu Palmirinha.

No feriado de Páscoa, ‘vovó Palmirinha’ fez uma participação especial no Mais Você e emocionou o público. "Hoje, eu posso morrer", disse.

No vídeo desta segunda, Ana Maria Braga lançou uma pergunta aos internautas: “O que vocês querem que a gente cozinhe junto no próximo encontro?”. “Poderiam repetir uma das melhores receitas que ela já fez no programa, o empadão”, escreveu uma seguidora.

Outros fãs sugeriram uma participação fixa de Palmirinha no Mais Você. “Queria ela com um quadro, tipo, receitas imortais de Palmirinha”, comentou uma internauta. “Ela poderia cozinhar com você na bancada. E o Louro José imitar o Guinho quando ela se enrolar”, sugeriu outro.

Assista ao vídeo: