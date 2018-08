‘O projeto está progredindo’, diz diretor do novo filme sobre o Batman

O diretor do novo filme do Batman, Matt Reeves, afirmou que está finalizando o roteiro da produção e deve entregá-lo à Warner Bros. Pictures nas próximas semanas Foto: Warner Bros. Pictures/Divulgação

Durante evento com a imprensa, o diretor norte-americano Matt Reeves disse que o projeto do novo filme do Batman está progredindo e ele deve entrar um roteiro para o estúdio Warner Bros. nas próximas semanas.

“Nós estamos trabalhando para entregar o primeiro roteiro nas próximas semanas, o projeto está progredindo”, disse Reeves ao site Deadline. “Há muita coisa conceitual rolando e a minha cabeça está totalmente focada no roteiro. Aliás, saindo daqui vou voltar a trabalhar nele”, continuou o diretor.

Reeves também fez questão de falar que o filme não vai contar novamente a história de origem do Batman e que está focado em um roteiro com estilo noir onde o alter ego de Bruce Wayne investiga um crime em Gotham City. “Estou animado de focar em uma história que é desafiadora e pessoal para ele, mas com cara de Batman e que dê foco nas capacidades de investigação do personagem”, comentou.

O diretor revelou que, no planejamento do estúdio, as filmagens devem começar em algum momento no primeiro semestre de 2019, mas que ainda há detalhes a serem estabelecidos, como o elenco. “Ben Affleck ainda está envolvido no projeto”, falou Reeves, sem dizer se ele continuará sendo o protagonista ou se vão atrás de um novo ator para interpretar o milionário super herói.