'O País parou', diz Guilherme Fontes sobre beijo com Sandy em 'Estrela-Guia'

Cena de beijo entre Sandy (Cristal) e Guilherme Fontes (Tony) na novela 'Estrela-Guia', em 2001 Foto: Globo / Divulgação

O ator Guilherme Fontes relembrou seu trabalho ao lado da cantora Sandy na novela Estrela-Guia (clique aqui para ler mais sobre a novela) em entrevista ao Gshow na última segunda-feira, 27.

Na história, seu personagem, Tony, é um empresário que se apaixona pela afilhada, Cristal, vivida por Sandy, após ela se mudar para a sua casa por conta da morte de seus pais. Os dois formam um casal e houve até o esperado primeiro beijo da atriz na novela.

"[Foi] marcante, o País parou", comentou Fontes, que lembrou os principais momentos da dupla: "Essa do primeiro beijo, a gente andando pela cachoreira. A cena do casamento dos dois... Tudo muito bonito e romântico"

"Foi inesquecível para mim e acredito que para ela também. Não nos encontramos mais, sou fã de longe. Me lembro dos cuidados que todos tivemos com ela. A produção, os atores. Ela foi muito educada, profissional, e no final deu tudo certo", comentou.

Guilherme Fontes e Sandy em gravação da novela 'Estrela-Guia'. Foto: Roberto Steinberger / Globo / Divulgação

"O Tony chegou em um momento delicado. Estava sem grana e difamado, sendo acusado de inúmeros absurdos e com toda imprensa focada em destruir minha reputação e meu filme", relembrou, em referência a Chatô, o Rei do Brasil, longa envolto em polêmicas.

Na sequência, concluiu: "A proposta era irrecusável. Foi engraçado e pitoresco me ver saindo tão rapidamente das páginas policiais dos jornais e se transformando em príncipe e princesa""

VEJA TAMBÉM: Estrela-Guia - relembre o elenco de novela com Sandy e Junior