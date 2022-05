'O Pai da Noiva': Reboot da HBO Max ganha trailer

Reboot de 'O Pai da Noiva' estreia dia 16 de junho na plataforma de streaming HBO Max. Foto: HBO Max

A clássica comédia O Pai da Noiva (1991), estrelada por Steve Martin e Diane Keaton, ganhou um reboot na plataforma de streaming HBO Max e o trailer foi divulgado nesta segunda-feira, 9.

Na releitura, o pai (Andy Garcia) da noiva (Adria Arjona), precisa encarar a chegada do genro (Diego Boneta) na família, e um casamento pela frente, além de ter que lidar com o próprio processo de divórcio com a mulher, interpretada por Gloria Estefan.

A estreia do reboot está marcada para 16 de junho. O elenco ainda conta com Isabela Merced e Chloe Fineman.