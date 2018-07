‘O Outro Lado do Paraíso’ traz cena de estupro de marido contra mulher

Gael (Sérgio Guizé) violentou sua mulher Clara (Bianca Bin) Foto: Reprodução de cena da novela 'O Outro Lado do Paraíso' (2017) / Globo

O segundo capítulo de O Outro Lado do Paraíso, da Globo, transmitido na noite desta terça-feira, 24, está sendo muito comentado nas redes sociais por telespectadores que não ficaram indiferentes a uma cena de estupro.

A violência sexual foi cometida por Gael (Sérgio Guizé) contra a esposa Clara (Bianca Bin). A cena começa com os dois em um barco, seguindo para uma casa onde deverão passar a noite de núpcias.

Inicialmente, o clima entre os dois é bom. Ela está feliz e diz que o ama. No entanto, tudo muda após Gael beber muitas garrafas de champagne.

Com violência e sob protesto de Clara, ele a joga na cama e a força a ter relação sexual com ele. Ela insiste que não quer, mas o homem não a respeita. A cena retrata a violência de marido contra mulher, fato que reflete dados da pesquisa Estupro no Brasil, uma radiografia segundo os dados da Saúde, publicada pelo Ipea em 2014. De acordo com o estudo, 70% dos casos notificados de estupro foram cometidos por parentes, namorados ou amigos/conhecidos da vítima.

A cena repercutiu nas redes sociais. Uma internauta escreveu que “essa situação da Clara e Gael é muito real. O cara é abusivo e violento”. Outros comentaram sobre a atuação de Sérgio Guizé, comparando-a com sua atuação em outras novelas.

Confira a reação de alguns internautas:

Na realidade, tem pessoas que vivem em um relacionamento abusivo e não se dão conta. Não nos cabe julgar,e sim ajudar. #OOutroLadoDoParaíso — Regiane Alves (@RegianeAlves) 25 de outubro de 2017

Estupro que chama isso aí viu meninas? Não é porque casou que pode #OOutroLadoDoParaiso — Calcinhas no Box (@CalcinhasNoBox) 25 de outubro de 2017 O próprio autor da novela já havia comentado que trataria o tema em sua obra:

Amigos, relacionamento abusivo existe. O tema nunca foi debatido como vou debater agora. #gael #OOutroLadoDoParaiso — Walcyr Carrasco (@WalcyrCarrasco) 25 de outubro de 2017

A mãe do Gael abomina a filha anã apenas pela condição física e ama o filho estuprador e doente vai entender #OOutroLadoDoParaiso — and book (@SuelenL01108686) 25 de outubro de 2017

Essa situação da clara e Gael é muito real. O cara é abusivo e violento,depois joga essa conversa aí #OOutroLadoDoParaiso — ♈Maíra (@mairagin) 25 de outubro de 2017

Gael e Clara mostram claramente o que é um relacionamento abusivo — (@judjsjh) 25 de outubro de 2017

Uma relação abusiva sendo abordada na novela das 9 onde o homem agride e ainda se vitimiza, Walcy Carrasco eu te venero! #OOutroLadoDoParaiso — Alycia (@srtalycia_) 25 de outubro de 2017