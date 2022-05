'O mundo mudou', diz Karina Teles sobre Madeleine ser influenciadora em 'Pantanal'

Karine Teles interpreta Madeleine em 'Pantanal'. Foto: João Miguel Júnior/Globo

Em Pantanal, Madeleine, interpretada por Karine Teles, manteve sua essência da versão original de 1990, mas ganhou um toque de modernidade e virou uma influenciadora. A atriz comentou sobre essa pequena mudança na personagem.

"Eu achei muito interessante isso. O mundo mudou, 30 anos atrás as pessoas não tinham nem celular. Achei inteligente botar a Madeleine como influencer", disse ao jornal Extra.

Ela confessou que, nas suas próprias redes sociais, não costuma aparecer toda produzida como as influenciadoras. Pelo contrário, gosta de mostrar a realidade e ainda falou sobre a responsabilidade de não compactuar com uma pressão estética nas suas seguidoras.

"Quando a gente aparece com uma imagem produzida o tempo todo, pode estar fazendo mal para alguém que olha aquilo e não se identifica. Essa pressão estética é mais uma forma de controle, de enfraquecer a gente."

Segundo Karine, quando a foto tem filtro, ela avisa. "Não quero contribuir com essa cultura da mentira. Não gosto de Photoshop, desse negócio de tirar marca de expressão do rosto de alguém, de emagrecer a pessoa. Não entendo a quem isso serve."

A atriz também disse não ser adepta a cirurgias e procedimentos estéticos. "Acho muito mais bonito uma pessoa que tem a história no corpo e na cara. Eu quero mais é envelhecer mesmo", completou.

Em um papel importante no horário nobre da televisão, ela também viu o aumento do interesse das pessoas em acompanhá-las nas redes. Atualmente, Karine possui mais de 83 mil seguidores no Instagram, sendo que 35 mil vieram após o início da novela.

"Madeleine me dá acesso a muita gente que só está conhecendo meu trabalho agora. A popularidade que a TV traz é algo novo para mim. Estou tentando aproveitar esse momento da melhor maneira", disse ela que já possui mais de 30 anos de carreira com grande destaque no cinema nacional.