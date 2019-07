'O mais difícil é o Piccinini', diz Mara Maravilha sobre colegas de 'Fofocalizando'

Mara Maravilha e Décio Piccinini Foto: Instagram / @maramaravilhaoficial | Instagram / @_deciopiccinini

A apresentadora Mara Maravilha falou sobre sua volta ao Fofocalizando, do SBT, e sua relação com Leo Dias, Livia Andrade e Décio Piccinini, seus colegas de programa, em entrevista ao Pânico desta segunda-feira, 29.

Conhecida por seu relacionamento turbulento com os outros apresentadores da atração, Mara opinou sobre os colegas: "Acho que o mais difícil é o 'Picci' [Décio Piccinini], mas que também me respeita, e o Leo [Dias]. O Leo é fundamental no programa".

"O pessoal pensa muito que a [Livia] Andrade é o grande [problema]... Pra mim não é... O Décio Piccinini é um baita de um profissional, uma pessoa de idade, mas eu também sou uma profissional, não sou uma menina. A gente tem que ser de igual para igual.", afirmou.

Mara Maravilha e Leo Dias

"Em relação ao Leo Dias, o Leo realmente é essencial para o programa. Mas antes de ter o profissional, tem que ter o ser humano, ele tem que estar bem com ele. Ele vai conseguir e faz parte das nossas orações, sem demagogia", garantiu a apresentadora.

VEJA TAMBÉM: Personalidades que contracenaram em frente às câmeras - mas se odeiam

Em outro momento, Mara comparou sua relação com o jornalista à de clássicos personagens do mundo dos desenhos animados: "Eu e o Leo, a gente é o Tom e o Jerry. Eu gosto muito dele, mas não vou abrir mão da minha opinião. Não vou ser manipulada. Vou procurar ser menos apimentada, um pouco. Mas eu amo pimenta, e sou Maravilha. Não quero provocar ninguém, mas não me provoque.

"Eu gostaria de gostar menos do Leo Dias. Eu. Ponto. Entendeu? Resumindo, porque é muito 'disse me disse'... Eu gostaria de gostar menos, porque acho que a gente ama a Deus sobre todas as coisas, ama a gente como ama ao próximo. Você tem que gostar de você. Quem é inteligente tá entendendo o que eu tô falando, porque eu gosto dele, mas tenho que gostar mais de mim", complementou.

Mara Maravilha e Livia Andrade

Ao falar de sua outra colega de Fofocalizando, Mara Maravilha fez questão de citar Antonia Fontenelle, que esteve envolvida em uma recente briga entre Leo Dias e Livia Andrade.

VEJA TAMBÉM: Artistas que se odeiam - e não fazem a menor questão de esconder isso

"Em relação à Lívia [Andrade], quero falar de Antonia Fontenelle. A Antonia Fontenelle é uma pessoa que eu posso dizer: é uma amiga. Não conheci a Antonia ontem, já tem um tempo. A amizade se constrói, ela não se compra", afirmou.

"A Antonia é uma baita de uma amiga, muito mais do que a Andrade, do que eu, de Leo. Ela fala pra mim: 'Olha, ele tá assim, tal'. Falei: 'Mas não posso me deixar levar, sabe, por um vitimismo, por manipulação", continuou.

Na sequência, Mara falou de si mesma: "Pô, cara. Eu sou 'Freud', eu sou Maravilha. Eu sou da Bahia, sou brasileira. Posso até ser fraquinha, mas aqui é força, irmão! [Mara faz um gesto de soco na palma de sua mão neste momento]".

Volta de Mara Maravilha ao Fofocalizando

Livia Andrade, Décio Piccinini e Mamma Bruschetta durante o retorno de Mara Maravilha ao 'Fofocalizando' Foto: Reprodução de 'Fofocalizando' (2019) / SBT

Sobre seu retorno ao programa, a apresentadora afirmou que foi procurada por telefone, no dia anterior à sua reestreia: "Deus mandou, Silvio Santos deu ordem. Então é 'good vibes'. Bate continência e faz o seu. Acabou. Esse sempre foi meu pensamento e sempre vai ser. Seja com [Livia] Andrade, seja com Eliana.

"Sempre tive essa característica de ser muito autêntica. Teve muitas coisas que me chatearam. Nessa história não existe vítima e nem, como é que fala, réu, [culpado], né? Fiquei chateada com muitas coisas de muitas pessoas, diversas situações. Acho que [são] coisas que a gente tem que dar descarga e acabou", refletiu, sobre sua volta após tantas polêmicas.

Mara Maravilha retornou ao Fofocalizando na última quinta-feira, 25, em uma 'nave da Xuxa', tendo uma recepção fria por parte de seus colegas Livia Andrade, Décio Piccinini e Mamma Bruschetta. Leia mais aqui.