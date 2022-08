‘O Mágico de Oz’: clássico do escritor Frank Baum ganhará nova versão dirigida por Kenya Barris

Cena do filme 'O Mágico de Oz', de 1939, com Judy Garland Foto: MGM

Um dos grandes sucessos do cinema mundial ganhará remake. O Mágico de Oz, produzido originalmente pelo diretor Victor Fleming e adaptado do clássico de Frank Baum, terá uma nova versão dirigida por Kenya Barris, criador da série Black-ish.

O anúncio foi feito após a cineasta Nicole Kassell, que produziu episódios de séries como Watchmen e Cold Case, ter deixado a direção da refilmagem do clássico de 1939. Os motivos da saída de Kassell não foram divulgados.

Segundo a Revista Variety, a nova versão do filme ainda mostrou muitos detalhes, mas a Warner, estúdio que produzirá a trama, divulgou que trará uma abordagem inédita que prestará homenagens às adaptações anteriores, incluindo a versão clássica, considerada por muitos como a original, estrelada por Judy Garland.

O Mágico de Oz conta a história da pequena Dorothy e seu cão Totó. A garota e o bichinho moram no Kansas com os avós da menina. Depois de uma forte tempestade na fazenda onde moram, os dois são levados à Terra de Oz e viajam em direção à Cidade das Esmeraldas. Dorothy precisa, então, encontrar o Mago Oz pra levá-la de volta pra casa, mas no caminho conhece um Espantalho que precisa de um cérebro, um Homem de Lata sem um coração e um Leão Covarde que precisa de coragem. O Mago dá uma missão ao grupo: em troca da sua ajuda, pede que tragam a vassoura da Bruxa Malvada do Oeste.

A nova versão de O Mágico de Oz ainda não tem data de estreia.