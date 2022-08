'O Lendário Cão Guerreiro' estreia com dublagem de Paulo Vieira: 'Me comunico com a família toda'

Paulo Vieira dubla Rank em 'O Lendário Cão Guerreiro'. Foto: Paramount Pictures

Estreia nesta quinta-feira, 25, em todos os cinemas nacionais, O Lendário Cão Guerreiro. A animação dublada por Paulo Vieira, Ary Fontoura e Deborah Secco, conta a história do cachorro Hank, que tem o sonho de tornar-se um samurai, mesmo que tal posto seja sempre ocupado por gatos.

No remake do clássico filme de Mel Brooks, Um Banzé No Oeste, Hank (dublado por Paulo) parte para uma cidade dominada pelos felinos na intenção de treinar e virar um mestre espadachim. O forasteiro acaba sendo usado pelo vilão Ika Chu como parte de um plano maligno de despejar os moradores de um vilarejo próximo — o que o malvadão não contava é que a vontade do canino de ser um guerreiro era grande demais.

Com o treinamento de um antigo samurai chamado Jimbo, Hank acaba se tornando, aos poucos, o herói que ele sempre quis ser. Em entrevista ao Estadão, Paulo Vieira afirma que sua conexão com o público infantil é uma forma de se posicionar como "um artista popular que preenche todos os espaços".

"O artista popular tem que ser popular para a família toda e eu estou trabalhando pelas mães. Quero ser um artista amado pelas mães, porque ninguém odeia o artista que a mãe ama e a dublagem vem nesse lugar de falar diretamente com a criança dessa mãe", afirma o ator.

"Amo me comunicar com criança, porque é um público mais inteligente. Geralmente, elas não têm tanta referências, mas têm uma inteligência poética. As coisas não precisam ser explicadas, e, sim, percebidas. Se eu consigo me comunicar com a criança, me comunico com a família toda", conclui Vieira.

Completam o elenco original de dubladores grandes nomes como Michael Cera, interpretando Hank, e Samuel L. Jackson no papel de Jimbo. A animação é dirigida por Rob Minkoff, conhecido por seu trabalho em Rei Leão (1994).