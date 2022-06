'O Homem do Norte' ganha data de lançamento em Blu-Ray e formato digital com cenas estendidas

Alexander Skarsgard em 'O Homem do Norte', filme do diretor americano Robert Eggers. Foto: Aidan Monaghan/Focus Features

A Universal Pictures anunciou que o filme O Homem do Norte será lançado em novos formatos em breve. O longa segue um jovem viking que busca vingar a morte de seu pai, e é baseado em um conto tradicional da cultura nórdica.

De acordo com o site Screen Rant, o filme poderá ser comprado em mídia digital a partir de 6 de junho e as versões em DVD e Blu-ray estarão disponíveis no dia 7.

Quem adquirir as novas versões terá acesso a conteúdos exclusivos, incluindo cenas excluídas e estendidas, bastidores da produção e depoimentos da equipe e do elenco sobre a construção do filme.

O Homem do Norte é dirigido por Robert Eggers, cineasta responsável por O Farol e A Bruxa, e conta com grande elenco, incluindo Alexander Skarsgard, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Ethan Hawke, Anya Taylor-Joy e Björk.

O longa ainda está em exibição em alguns cinemas do País. Confira o trailer:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais