'O homem da minha vida', declara Maraisa após 'casamento' com Danilo Gentili

Maraisa e Danilo Gentili 'se casam' durante o programa 'The Noite' da última quarta, 9. Foto: Lourival Ribeiro/SBT

Nesta quarta-feira, 9, a cantora Maraisa e o apresentador Danilo Gentili "se casaram". Durante o The Noite, os dois, que vivem trocando flertes nas redes sociais, simularam um casamento.

No palco do programa do SBT, Maraisa entrou vestida de noiva com a Marcha Nupicial de fundo. Os dois trocaram alianças e até beijos na "cerimônia". "Vendi meu violão para casar de Dolce&Gabbana? Vendi, mas casei!", brincou a parceira de Maiara.

"Não é mais segredo para ninguém que eu casei! Numa cerimônia íntima, nós selamos e eternizamos essa união, uma história que começou lá em 2016, finalmente tem o seu final feliz! É nítido o quanto eu estava nervosa e muito ansiosa nesse momento, mas graças a Deus deu tudo certo! Só tenho a agradecer a Deus por ter casado com o homem da minha vida", escreveu Maraisa em uma publicação em seu perfil do Instagram.

Nos comentários, os fãs brincaram que a cantora iludia eles. Danilo Gentili também passou pelo post e escreveu: "Que noiva!", causando esperanças nos fãs do "casal". O vídeo da cerimônia foi compartilhado no perfil da cantora e do programa The Noite.