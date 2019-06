‘O Escolhido’: Netflix libera trailer da série brasileira de suspense

'O Escolhido' é uma série brasileira de suspense produzida pela Netflix. Foto: Emiliano Capozoli / Netflix

A Netflix liberou nesta quinta-feira, 13, o trailer oficial de O Escolhido. A série de seis episódios é uma produção original do serviço de streaming e estreia em 28 de junho na plataforma.

O Escolhido é o primeiro suspense sobrenatural brasileiro da Netflix e foi adaptado da série mexicana Niño Santo. O elenco conta com os brasileiros Paloma Bernardi, Renan Tenca, Pedro Caetano e Gutto Szuster.

A trama conta a história de três jovens médicos enviados a um vilarejo remoto do Pantanal para vacinar seus moradores contra uma nova mutação do vírus da Zika. Seus esforços para tratar a população são recusados, e os médicos se veem subitamente presos em uma comunidade isolada coberta de segredos e devota de um líder enigmático que os força a confrontar o poder da fé com a ciência.

Assista ao trailer oficial: