'O Clone': como estão os atores mirins da novela 20 anos depois?

Sthefany Brito, Thiago Oliveira e Carla Diaz seus personagens em 'O Clone', Samira, Amin e Khadija Foto: Globo / Divulgação

A novela O Clone, que estará disponível para assistir no Globoplay a partir da próxima segunda-feira, 12, foi um marco na carreira de alguns jovens atores: Sthefany Brito, que tinha 14 anos à época, Thiago Oliveira, 13 e Carla Diaz, 10.

Sthefany e Thiago interpretavam os irmãos Samira e Amin, filhos de Latiffa (Letícia Sabatella) e Mohamed (Antonio Calloni). Já Carla era filha de Jade (Giovanna Antonelli) e Said (Dalton Vigh).

O Clone foi exibido originalmente entre entre 1º de outubro de 2001 e 15 de junho de 2002, há quase 20 anos. Veja como estão os atores que eram crianças ou adolescentes à época hoje em dia.

Sthefany Brito

Antes de O Clone, Sthefany Brito atuou em Chiquititas e esteve no elenco de Um Anjo Caiu do Céu. Seguiu trabalhando como atriz, fazendo papéis em diversas produções da Globo. Nos últimos anos, esteve em algumas novelas da Record TV, além de ter apresentado o programa Fazendo a Festa, no canal pago GNT.

Aos 33 anos e casada com Igor Raschkovsky, ela está grávida de seu 1º filho, Antonio Enrico. A atriz também foi casada com o jogador de futebol Alexandre Pato, com quem namorava desde 2007, em 2009. O casal se separou no ano seguinte.

Carla Diaz

Além de Chiquititas, Carla Diaz havia feito um papel na novela Laços de Família antes de viver Khadija em O Clone. Ela seguiu trabalhando como atriz e fez diversos papéis na Globo, antes de ir para a Record TV.

Na emissora, chegou a fazer parte do elenco da versão brasileira de Rebelde, além de novelas bíblicas. Recentemente, a atriz protagonizou dois filmes sobre o caso Suzane von Richtofen. Ela também fez um papel em A Força do Querer, atual reprise da Globo.

No último mês de julho, aos 29 anos de idade, Carla Dias revelou ter descoberto um nódulo em sua tireóide.

Thiago Oliveira

À época, antes de chegar a ser Amin de O Clone, Thiago Oliveira já havia trabalhado em filmes publicitários e feito parte do elenco da versão brasileira de Chiquititas, do SBT.

Seu trabalho mais recente na Globo foi na minissérie Araguaia, quando viveu o personagem Tavinho. Atualmente, aos 32 anos de idade, é CEO de uma produtora.

Em julho de 2020, Thiago Oliveira fez uma postagem relembrando momentos ao lado do ator Gésio Amadeu, o Tio Chico de Chiquititas, com quem contracenou. Carla Diaz também fez uma publicação semelhante. O ator morreu em 5 de agosto, após contrair a covid-19.

