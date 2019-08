'O Aprendiz': nova temporada voltará a ter participantes 'anônimos'

Roberto Justus em 'O Aprendiz' Foto: Reprodução de 'O Aprendiz' (2019) / Band

A Band anunciou, durante evento de divulgação de sua nova grade de programação para 2020, realizado nesta quarta-feira, 28, que a próxima temporada de O Aprendiz, reality show apresentado por Roberto Justus, voltará a ter participantes 'anônimos'.

Desde 2013, com Aprendiz - O Retorno, exibido na Record TV, Roberto Justus organizou apenas edições do reality show com personalidades conhecidas do público. Aprendiz Celebridades, em 2014, e O Aprendiz, em 2019, que contava com influenciadores digitais.

Mesmo em Aprendiz - O Retorno, não se tratavam exatamente de 'anônimos': todos os concorrentes já haviam participado de edições anteriores do programa, que, porém, foi realizado nos mesmos moldes que já haviam feito sucesso nos anos anteriores.

"O que nós queremos é voltar a abrir inscrições para as pessoas comuns. Quando você não é uma celebridade ou influenciador digital, acaba se arriscando mais, porque aquilo é, de fato, um sonho... É ganhar um milhão e um emprego, então isso é muito interessante", afirmou Roberto Justus sobre a decisão.

A Band também falou sobre alguns de seus próximos lançamentos, como o Lado C, programa que será comandado por Paola Carosella, o Mistérios do Pantanal, de Henrique Fogaça, e o MasterChef: A Revanche, que contará apenas com ex-participantes da atração.

Recentemente, a emissora também anunciou a abertura das inscrições do Planeta Startup.