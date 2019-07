'O Aprendiz': Gaspa é campeão e Justus anuncia mais uma edição

Roberto Justus e Gabriel Gasparini, o Gaspa, durante a final de 'O Aprendiz', na Band. Foto: Reprodução de 'O Aprendiz' (2019) / Band

Gabriel Gasparini, conhecido como Gaspa, foi o grande vencedor da atual edição do reality show O Aprendiz, apresentada por Roberto Justus na Band em 2019 e protagonizada por influenciadores digitais.

Gaspa superou Gabi Lopes e Erasmo Viana na final, contando com o auxílio de três dos participantes eliminados ao longo do programa: Taty Ferreira, Xan Ravelli e Leo Bacci.

Como prêmio, levou R$ 1 milhão, um carro 0 km e uma consultoria avaliada em R$ 200 mil reais com o coach José Roberto Marques, um dos conselheiros de Justus no programa.

"Estou anestesiado com a vitória. É a realização de um sonho. Vou investir o prêmio em novos projetos voltados para o meu canal. Saio de O Aprendiz com a certeza de que tudo na vida é possível. Essa é a maior lição do programa", afirmou Gasparini após o anúncio de campeão.

Nova temporada de O Aprendiz é confirmada

Ao fim do programa, Roberto Justus ainda confirmou uma nova temporada de O Aprendiz na emissora para 2020, sem dar grandes detalhes.

"Tenho o prazer de anunciar que nós estamos preparando uma nova temporada de O Aprendiz para o ano que vem aqui na Band. Uma temporada que sei que vai continuar surpreendendo e informando", afirmou após o anúncio da vitória de Gasparini.

Em 2014, porém, o apresentador chegou a anunciar a produção do Aprendiz Celebridades 2 durante a final do programa, vencido por Ana Moser. Porém, a 2ª edição do reality jamais foi ao ar.

"Vocês querem celebridades mais uma vez no ano que vem? Vamos ter o Aprendiz Celebridades 2 em 2015! Quero ter um casting tão fantástico quanto tive em 2014 no ano que vem", afirmou Roberto Justus na ocasião.

Como assistir à final de O Aprendiz

A final será reexibida pela Band no próximo sábado, 6, às 14h30, e no Canal Sony, pela TV fechada, na sexta-feira, 5, às 20h25. Também é possível assistir a todos os episódios da temporada de O Aprendiz no canal do programa no YouTube.

Assista ao último episódio com a grande final de O Aprendiz abaixo: