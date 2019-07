'O Aprendiz': finalistas tentam superar bronca de Justus para levar R$ 1 milhão

Gabi Lopes, Gabriel Gasparini, Roberto Justus, Vivianne Brafman, José Roberto Marques e Erasmo Viana: finalistas de 'O Aprendiz' ao lado do apresentador e seus conselheiros. Foto: Kelly Fuzaro / Band / Divulgação

A final de O Aprendiz, reality show comandado por Roberto Justus na Band, vai ao ar ao vivo na noite desta segunda-feira, 1º.

O prêmio final de R$ 1 milhão será disputado pelos influenciadores digitais Gabriel Gasparini, Gabi Lopes e Erasmo Viana. Os três chamaram atenção ao levar uma bronca do apresentador por descumprir regras no 3º episódio do programa. "Falo de quebra de contrato. Falo de decepção", afirmou Justus, na ocasião.

Além do valor, o campeão também receberá uma consultoria do coach José Roberto Marques, um dos conselheiros do programa, avaliada em R$ 200 mil.

Segundo a Band, na prova final, os finalistas terão que "implantar alguma melhoria para os habitantes da cidade de São Paulo. Os finalistas vão decidir qual será a melhoria e quantas pessoas serão impactadas. Eles terão liberdade completa para convidar quem eles quiserem para ajudar na tarefa".

Polêmica entre os finalistas de O Aprendiz

Os três finalistas de O Aprendiz se envolveram em uma polêmica durante o programa quando receberam uma bronca do apresentador Roberto Justus durante o 3º episódio da atual edição, exibido há três meses, em 1º de abril.

À época, os três haviam entrado em contato com pessoas próximas durante uma prova, o que é proibido pelo regulamento do programa. Gasparini contatou sua noiva por mensagem, assim como fez Erasmo com sua esposa.

Gabi, por sua vez, encontrou seu namorado "involuntariamente", e, por conta disso, recebeu apenas uma advertência de Justus na ocasião, enquanto os outros dois participantes deixaram de participar de uma recompensa por ter vencido a prova em questão.

"Falo de quebra de contrato. Falo de decepção. [...] O que vocês não podem fazer é contato pessoal com familiares, parentes, maridos, namorados. Será que a gente tem como controlar isso?", desabafou o apresentador na ocasião.

Relembre o momento envolvendo os três finalistas de O Aprendiz abaixo:

Expectativa para a final de O Aprendiz

Os finalistas de O Aprendiz usaram o Instagram nesta segunda-feira, 1º, dia da final, para falar sobre os últimos preparativos para o anúncio do campeão.

"Hoje acordei com uma sensação maravilhosa de conquista e mais ainda de gratidão por ter vivido uma experiência tão intensa e desafiadora como O Aprendiz", escreveu Erasmo Viana, que também recebeu o apoio de sua esposa, Gabriela Pugliesi: "Torcendo muito! Deus sabe o que faz".

Gabi Lopes afirmou que pretende dar uma "sumida da internet" nas horas que antecedem o programa e fazer algumas "terapias" para "ficar mais calma".

Ela também agradeceu aos fãs: "Alguém aqui acordou muito nervosa porque hoje é a grande final de O Aprendiz. Só de pensar nisso já me dá um nervoso, uma vontade de chorar. Mas eu tinha que vir aqui agradecer a todos vocês imensamente. Se não fossem vocês assistindo, divulgando e torcendo por mim, sem dúvida nenhuma eu não estaria aqui."

Gaspa, por sua vez, falou em um story: "Tem uma coisa que eu sempre falo pra vocês: vocês acabam vendo muito pouco do que acontece no programa, aí acabam tirando conclusões que às vezes não refletem o que realmente acontece. Esse programa é muito intenso, é maravilhoso, um aprendizado de fato e me enriqueceu muito."

A final de O Aprendiz vai ao ar a partir das 22h30 desta segunda-feira, 1º, na Band.