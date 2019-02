'O Aprendiz': Após cinco anos, programa volta com influenciadores digitais

Roberto Justus volta a aprensenar 'O Aprendiz', desta vez na Band, após quase cinco anos de hiato. Foto: Ludimila Honorato/Estadão

Com oito temporadas de O Aprendiz no currículo, Roberto Justus está de volta com o programa de empreendedorismo na Band. Desta vez, o reality que estreia em 18 de março terá 18 influenciadores digitais e youtubers na disputa pelo prêmio de R$ 1 milhão e um ano de coaching no valor de R$ 200 mil.

Com idades entre 22 e 57 anos, os competidores têm perfis e áreas de atuação bem distintas, desde moda e beleza, passando por gastronomia, comportamento e games. O programa, que foi exibido durante dez temporadas na Record, irá ao ar às segundas-feiras com reprises aos sábados.

Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira, 11, em São Paulo, Justus falou que, para ele, o desafio dessa nova edição é voltar após quase cinco anos de hiato."Recebi inúmeros pedidos de pessoas que se sentem órfãs desse programa. [O desafio] é voltar cinco anos depois. É a coisa de você se estimular. Estou louco para voltar ao programa, estou super animado e isso é muito bom", disse.

Embora os competidores já tenham suas próprias carreiras e não precisem ser contratados, eles estarão empenhados em tarefas do ambiente corporativo. Para essa edição, o apresentador disse que apenas coisas muito pontuais farão parte do mundo dos influenciadores digitais.

"Uma recompensa ou outra tem a ver com o mundo deles, vamos levá-los a um ambiente que eles vão curtir, mas nas provas é justamente o contrário, é a gente não se influenciar por eles serem influenciadores e ‘contratar’ como executivos normais, participantes de um programa como esse", contou. O reality promete desafiar os competidores em situações nas quais não estão acostumados, com "surpresas para dificultar a vida deles".

'O Aprendiz' na band contará com 18 influenciadores digitais na competição. Foto: Ludimila Honorato/Estadão

Na final, sem ter de contratar alguém, o apresentador ainda não sabe qual será a frase de efeito, mas o 'você está demitido' a cada segunda-feira vai permanecer. "Essa figura da demissão é muito interessante porque é a forma de eliminar. É tão forte que não vai desaparecer, nem o dedo nem a frase."

Depois de se dedicar à carreira como apresentador, em que comandou Power Couple e A Fazenda, o empresário admite que O Aprendiz é a atração certa para ele. "Me encontrei muito nesse programa, caiu como uma luva para o meu perfil e fiz um trabalho muito sério, dedicado, para entregar qualidade."

Após criticar A Fazenda em novembro do ano passado e dizer que nunca assistiu ao programa, o apresentador disse que tem um carinho pelo reality e pela Record. Justus falou que, enquanto O Aprendiz é um desafio intelectual, os realities da outra emissora eram mais um desafio como apresentador.

Os participantes de O Aprendiz

Os 18 influenciadores digitais que vão encarar Justus na sala de reuniões chegaram a um hotel em São Paulo neste domingo, 10, sem saber quem eram seus oponentes. De cara, tiveram seus celulares confiscados, algo que será parcialmente seguido durante todo o período do programa que vai até junho.

Os participantes foram selecionados pela Spark, um empresa especializada em marketing de influência. "Não foi fácil. Foi um trabalho feito a seis mãos. Foi considerado o histórico que eles têm ligados a empreendedorismo e diversidade, tratando de temas, gente do Brasil todo, de diferente faixa etária. Isso é grande parte do componente de seleção deles, e a gente está muito confiante que vai ser um programa interessante", disse Rafael Coca, sócio da Spark.

As gravações do programa já começaram nesta segunda-feira e, por enquanto, o clima é de união. "Eu comecei por causa do PC Siqueira. Quando vi [que ele estaria no programa], pensei: 'esse cara é forte'. Todo mundo é forte, mas claro que quando você conhece o trabalho [da pessoa], sente uma presença maior dela", disse Leo Bacci, um dos competidores.

Carlos Santana, o mais jovem de todos, afirmou que "todo mundo é grande concorrente" e brincou com a situação. "Um fez faculdade de finanças, outro tem empresa, outro tem loja e eu passo vergonha na internet. Todo mundo é forte, mas acredito em você, Justus, para ajudar todo mundo", disse, provocando o apresentador.

Conheça abaixo os participantes da nova edição de O Aprendiz: