'Nunca fomos amigas', diz Kim Cattrall sobre elenco de 'Sex and the City'

A atriz Kim Cattrall Foto: Neil Hall / Reuters

A atriz Kim Cattrall, de Sex and the City, abriu o jogo sobre sua relação com suas companheiras de série e revelou que as atrizes não eram amigas fora das telas. "Nunca fomos amigas. Fomos colegas de alguma forma, e este é um lugar muito seguro para se estar", disse no programa Piers Morgan's Life Stories, do canal britânico ITV, segundo noticiou a revista People.

Na entrevista, que irá ao ar nesta segunda-feira à noite, Cattrall chamou de ridículos os boatos de que haveria um terceiro filme de Sex and the City em função de uma demanda sua. "Nunca pedi por dinheiro", rebateu.

Os rumores de uma reunião do quarteto formado por Cattrall, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon para um novo longa-metragem estão no ar há algum tempo, e os fãs estavam esperando que fosse acontecer. Parker, no entanto, disse ao Extra no fim de setembro que qualquer possibilidade de reunião está acabada.

Cattrall também não deixou de criticar Parker, que seria produtora do filme. "Eu reprovo o que as pessoas de Sex and the City e especialmente Sarah Jessica Parker no que eu penso que ela poderia ter sido mais gentil", disse.