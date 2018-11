Novos personagens de 'Toy Story 4' são divulgados menos de um dia após 1º teaser

Segundo teaser de 'Toy Story 4' foi divulgado pela Disney/Pixar. Foto: Divulgação/Disney/Pixar

Menos de um dia após lançar o primeiro teaser de Toy Story 4, a Disney divulgou um novo vídeo sobre o longa, que deve estrear em 2019, quase uma década após Toy Story 3 chegar aos cinemas, nesta terça-feira, 13.

No primeiro teaser, diversos personagens já conhecidos do público como o Sr. Cabeça de Batata, Buzz Lightyear e o dinossauro Rex apareciam, com apenas uma novidade: uma espécie de garfo com face que se desesperava ao afirmar que não era um brinquedo, chamado de Forky.

No novo vídeo, são apresentados os personagens Ducky e Bunny, dublados [em inglês] pela dupla Keegan-Michael Key e Jordan Peele, do programa Key and Peele, exibido nos Estados Unidos. Eles são brinquedos dados como prêmio em uma festividade, e, a princípio, almejam pelo dia em que serão ganhos por alguém.

A dupla aparece comentando o lançamento de mais um filme Toy Story, justamente como se tivesse acabado de assistir ao primeiro teaser. Em seguida, tentam imitar o bordão "Ao infinito e além", de Buzz Lightyear, que aparece em seguida, ao lado de Woody.

A estreia do filme é prevista para 21 de junho de 2019 nos Estados Unidos.

Assista abaixo: