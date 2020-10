Novos episódios de ‘Aeroporto: Roma’ ganham data de estreia

Novos episódios de 'Aeroporto: Roma' mostrarão casos de imigração ilegal e tráfico de drogas Foto: National Geographic / Divulgação

Os novos episódios da série Aeroporto: Roma ganharam uma data de estreia no canal National Geographic: 12 de outubro. Com o retorno para a próxima segunda-feira, a produção mostrará novos casos ligados à atuação das forças de segurança de um aeroporto italiano.

A série mostra o trabalho dos policiais que atuam no Aeroporto Internacional Leonardo da Vinci, também chamado de Fiumicino, que fica na capital da Itália, Roma, e recebe cerca de 43 milhões de passageiros todos os anos.

O primeiro episódio será lançado no dia 12, às 22h30, e os outros nas semanas seguintes, sempre às segundas-feiras e no mesmo horário. Será possível acompanhar casos de tentativas de imigração ilegal para a Itália, falsificação de documentos, tentativa de entrada com entorpecentes e outros crimes.

O episódio de estreia mostrará a atuação da unidade antidrogas, que investigará um passageiro que afirma ter sido convidado por uma modelo para ir para o Brasil. Outros episódios mostrarão uma suspeita de explosivos em uma bagagem e algumas chegadas de passageiros suspeitos no aeroporto.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais