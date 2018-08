Novo vídeo mostra bastidores de 'Han Solo: Uma História Star Wars'

O diretor de 'Han Solo: Uma História Star Wars', Ron Howard, deu detalhes da produção do filme em novo vídeo Foto: YouTube/StarWars

A Lucasfilm divulgou neste domingo, 29, um novo vídeo em que mostra bastidores da produção do aguardado Han Solo: Uma História Star Wars, que tem estreia agendada no Brasil para o próximo dia 24 de maio. No teaser, o diretor Ron Howard, o roteirista Lawrence Kasdan e os atores Alden Ehrenreich e Donald Glover explicam a razão do filme expandir o universo Star Wars.

"O universo Star Wars que vemos em Han Solo: Uma História Star Wars é diferente de qualquer outra coisa que vimos em filmes anteriores", disse Ron Howard no vídeo, pontuando que os fãs vão reconhecer pontos da história que anteriormente não haviam sido mostrado no cinema. "O primeiro encontro com Chewbacca, com a Millenium Falcon, com Lando Calrissian - está tudo no filme", completou.

"Nós conhecemos Han antes dele virar o Han", fala Glover, que interpreta Lando Calrissian no longa. "Você nunca sabe o que ele vai fazer porque o Han é imprevisível", completa Kasdan. Já Alden Ehrenreich fala no vídeo que é ótimo conhecer mais da vida de Han Solo no filme.

Veja abaixo.