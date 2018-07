Novo vídeo da Netflix tem 'teste de fidelidade' com João Kleber

João Kleber estrela novo vídeo da Netflix e simula um 'Teste de Fidelidade' - mas, dessa vez, referente às séries. Foto: www.Facebook.com/Netflixbrasil

A Netflix usou todo o talento de João Kleber e o sucesso do Teste de Fidelidade em seu novo vídeo promocional, publicado nesta segunda-feira, 20, nas redes sociais.

No vídeo, intitulado Trai ou Não Trai, uma mulher vê seu namorado assistindo à série Narcos sozinho, quando ela acreditava que os dois apenas assistiam quando estavam juntos. As imagens e dinâmica do programa são nos mesmos moldes do Teste de Fidelidade, que era exibido na RedeTV!.

Tudo começa com a Juliana no palco do programa, desconfiada de que o namorado estava sendo 'infiel' ao assistir a série. Então Pedro, o namorado, é filmado escondido e aparece ligando a televisão e procurando Narcos na seção de busca da Netflix. O vídeo termina com um 'barraco' no palco e com a frase 'Casal que assiste junto, fica junto. E comédia conta sim".

Assista: