Novo teaser de 'Ms. Marvel' confirma conexão com 'Homem-Aranha'; veja

Iman Vellani como Kamala Khan, protagonista de Ms. Marvel, série que estreia nesta quarta, 8 de junho, no Disney +. Foto: Disney

Nesta segunda-feira, 6, a Marvel divulgou um novo teaser de Ms. Marvel, série da produtora que estreia no Disney + em 8 de junho. A prévia animou os fãs por provar uma conexão entre o seriado e o filme Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.

Por volta dos 30 segundos, o teaser mostra uma cena com o Agente Cleary, interpretado por Arian Moayed. O personagem faz parte do Departamento de Controle de Danos do governo e busca controlar os super-heróis.

No longa com Tom Holland, o agente é reponsável por abrir uma investigação contra Peter Parker depois que é revelado que ele é o Homem-Aranha. Já em Ms. Marvel, é possível que ele tenha um papel similiar ao tomar conhecimento dos poderes da protagonista, Kamala Khan (Iman Vellani).

Assim como a maioria dos lançamentos recentes da Marvel, a série se passa após os eventos de Vingadores: Ultimato, mas ainda não se sabe se a história se cruzará com a de outros heróis, apesar de Kamala ser grande fã dos Vingadores e da Capitã Marvel.

Confira o teaser:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais