Novo spin-off de Star Wars trará Boba Fett como protagonista

Revista norte-americana diz que novo filme spin-off da saga Star Wars será baseado no caçador de recompensas Boba Fett Foto: Lucasfilm/Divulgação

Com o lançamento de Han Solo: Uma História Star Wars acontecendo nesta semana, a Lucasfilm já começa a planejar quais serão os próximos passos de outros filmes spin-off baseados na saga Star Wars. A revista norte-americana The Hollywood Reporter afirma que o estúdio planeja agora fazer um filme sobre o caçador de recompensas Boba Fett.

Segundo a revista, James Mangold, diretor de filmes como Logan, Garota, Interrompida e Os Indomáveis, irá dirigir e co-escrever o filme junto com Simon Kinberg, roteirista conhecido pelo seu trabalho nos filmes da franquia X-Men. O novo spin-off ainda não tem data de estreia.

O popular e misterioso caçador de recompensas Boba Fett apareceu pela primeira vez em O Império Contra-Ataca como o encarregado por Jabba para capturar Han Solo. Sua história acabou expandida em produções posteriores, como em Ataque dos Clones e na animação Guerra dos Clones.

A revista também informa que outro filme do universo Star Wars estaria em fases finais de negociação. A nova produção contaria com a volta do ator Ewan McGregor como o personagem Obi-Wan Kenobi e teria Stephen Daldry como diretor.