Novo reality da Band colocará personalidades para sobreviver em ilha

Reality da Band será gravado em uma ilha Foto: ragdollboxer / Pixabay

Um novo reality show que tem o título provisório de Ilhados fará parte da programação da Band no segundo semestre. A ideia é juntar personalidades e pessoas anônimas em uma ilha, testando sua capacidade de sobrevivência na natureza, algo semelhante a No Limite, exibido pela Globo na última década.

De acordo com a emissora, o programa será transmitido às terças e quintas, a partir de setembro, com participantes eliminados semanalmente ao longo de 13 semanas. Cada edição irá ao ar com material gravado nos dias anteriores à exibição.

O reality substituirá o X Factor Brasil, que não será mais exibido em 2017. As gravações devem ocorrer na República Dominicana.