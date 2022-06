Novo programa de Ivete Sangalo na Globo já tem nome e data de estreia

Novo programa de Ivete Sangalo estreia em 24 de julho e já tem nome oficial definido. Foto: Globo/Mauricio Fidalgo

Falta um mês para a estreia do novo programa de Ivete Sangalo, que vai dominar as tardes de domingo da TV Globo. Marcado para estrear no dia 24 de julho, a Pipoca da Ivete chega para divertir a todos.

O nome faz uma clara referência ao carnaval, pois em Salvador a pipoca representa blocos gratuitos e abertos a todos, e é justamente isso que o programa da cantora baiana significa: liberado para todo mundo curtir.

O dominical de Ivete promete ser dinâmico e trazer novas atrações a cada semana. Um dos quadros revelados é o "Batalha de Família", inspirado no "Family Game Fight!" - que é sucesso nos Estados Unidos.

Neste quadro, duas famílias participam de uma competição com jogos de adivinhação e desafios para ver quem leva a melhor.

O programa também pretende explorar a força da dramaturgia da Globo, onde a apresentadora e convidados vão interpretar cenas clássicas de novelas e filmes.

A Pipoca da Ivete também promete muita surpresa. Por exemplo, receber a Veveta para um típico almoço de domingo é o sonho de muitos e o programa vai tornar isso possível, pois vai levar a apresentadora para a rua e - quem sabe - para a casa das pessoas.

Com previsão de estreia para 24 de julho, a Pipoca da Ivete tem direção artística de Creso Eduardo Macedo e direção de gênero de Boninho, e será apresentado por Ivete Sangalo nas tardes de domingo.