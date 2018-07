Novo programa de fofocas faz audiência do SBT cair

Novos contratados do SBT Foto: Leonardo Nunes/SBT

O SBT estreou nesta segunda-feira, 1, o programa Fofocando, comandado por Leão Lobo e Mamma Bruschetta, ambos egressos da TV Gazeta. Criada em caráter de emergência para bater de frente com o quadro A Hora da Venenosa, da Record, a nova atração não empolgou na audiência e fez a emissora de Silvio Santos se manter no terceiro lugar do Ibope.

De acordo com os dados prévios, o Fofocando estreou com média de 5,6 pontos na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 69,4 mil domicílios). Exibido das 14h15 às 15h10, o programa pegou uma fatia dos horários antes ocupados pelo Bom Dia e Cia. e do Casos de Família.

No horário, o programa Balanço Geral, que exibe o quadro A Hora da Venenosa, registrou 9,6 pontos e deu à Record o primeiro lugar no Ibope. A entrada da jornalista Fabíola Reipert chegou a dar picos de 11,4 pontos. A Globo, com o Vídeo Show, ficou em segundo lugar, com 9,1.

Com o resultado, pode-se afirmar que o Fofocando fez a audiência do SBT cair. Na última segunda-feira, 27, o Bom Dia e Cia. teve média de 6,4 pontos, enquanto o Casos de Família encerrou com 7,8.

Para reverter a derrota, o Fofocando deve lançar um novo atrativo já nesta terça-feira (2) para tentar cumprir com o motivo de seu surgimento às pressas: atrair o público da Record.