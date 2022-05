Novo mascote de Ana Maria Braga recebe o nome de Louro Mané

Filho de Louro José ganha novo nome e já divide o palco do 'Mais Você' com Ana Maria Braga. Foto: Mauricio Fidalgo/Globo

Ana Maria Braga anunciou nesta segunda-feira, 2, o nome do seu novo mascote. A opção escolhida pelo público por votação na internet foi Lourito, mas a apresentadora passou por cima da decisão e escolheu Louro Mané.

A ação para a inserção do companheiro de palco da apresentadora começou no início do mês de abril com a chegada de um papagaio que dizia ser filho do Louro José.

Nos dias seguintes, apareceu um novo passarinho com um moicano e Ana precisou fazer um teste de DNA para descobrir qual era o seu verdadeiro neto.

O teste mostrou que o primeiro animalzinho era o verdadeiro e ele entrou para a família com o nome provisório de Lourinho. Depois, Ana abriu uma votação para que o público escolhesse o nome do papagaio, mas reinou a decisão da avó.

Qual é que é, qual é que é? Eu sou o Louro, sou o Louro Mané! ✨ Gostaram do nome e do apelido do filho do Louro José? #MaisVocê pic.twitter.com/U4gwYYnn87 — TV Globo (@tvglobo) May 2, 2022

A apresentadora dividiu o Mais Você por mais de 20 anos com o Louro José, interpretado por Tom Veiga, que morreu em novembro de 2020 em decorrência de um AVC.