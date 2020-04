Novo filme do 'Bob Esponja' é adiado devido ao novo coronavírus

Keanu Reeves em cena do trailer de novo filme de Bob Esponja. Foto: Reprodução de cena de 'The Spongebob Movie - Sponge On The Run' (2019) / Columbia Pictures

O novo coronavírus vem mexendo com a indústria do entretenimento e, agora, foi a vez do filme Bob Esponja: O Incrível Resgate ser adiado. O lançamento previsto para 31 de julho passou para o dia 7 de agosto, segundo a Paramount Pictures.

Na história, Bob Esponja e seu amigo Patrick Estrela vão atrás do caracol de estimação do protagonista, Gary, que sumiu. O que chamou a atenção do público foi a participação do ator Keanu Reeves no longa.

Num trailer divulgado em novembro de 2019, ele surge fazendo um trocadilho com a palavra "sage", em inglês, que remete tanto à palavra "sábio" quanto ao ramo de folhas em que ele aparece.

Na versão dublada em português, o personagem diz: "Olá, Me chamem de Sábio. Sou feito de sabedoria e sou o sábio, por isso funciona muito bem". Assista ao trailer do novo filme de Bob Esponja - O Incrível Resgate abaixo: