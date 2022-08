Novo filme de Luccas Neto chega à Netflix na próxima segunda

Longa 'Luccas Neto em: A Gincana na Netoland'. Foto: Luccas Toon Studio

Luccas Neto lança na próxima segunda-feira, 22, seu décimo sexto longa, Luccas Neto em: A Gincana Na Netoland, que também pode ser assistido pelos fãs na Netflix. Além de atuar, o youtuber é produtor do filme e divide o roteiro com Marcio Viana. O musical conta com a distribuição feita pela Sofa Digital.

Na trama, Luccas, que finalmente conseguiu tirar férias, convida os amigos para uma super festa com o objetivo de fazer o carnaval mais divertido de todos os tempos. Mas algo surpreendente o aguarda. Entre danças e partidas de queimada, ele descobre uma passagem secreta misteriosa, que vai dar em um lugar escondido, chamado Netoland, lugar em que mora um super fã de Luccas Neto que fará de tudo para que ele fique para sempre na ilha.

“É um filme super divertido e para toda a família assistir juntos. Tem muita troslagem , muitos jogos, mas também muitos ensinamentos importantes. Em todos os projetos da Luccas Toon Studio, pensamos em levar mensagens positivas para as crianças e nesse filme não é diferente. Eles poderão entender o real valor da admiração e da amizade, sem exageros”, disse o youtuber.

Produzido pela Luccas Toon Studios, empresa de entretenimento e conteúdo de Luccas, o musical conta com Alexandre Régis (Super Fã), Roberta Piragibe (Camila), Guilherme Carvalho (Daniel), Julia Schuster (Ana), Rafael Chapouto (Gabriel), Khiara (Gabi), Richard Goulart (Mágico), e Lucas Vasconcellos (Malabarista e pirofagia) no elenco.

O longa-metragem estará disponível, além na Netflix, nas plataformas digitais Claro Tv+, iTunes/Apple Tv, Google Play, YouTube FIlmes, Sky Play e Vivo Play.

Quando se trata do universo infantil, Luccas produz entretenimento intrinsecamente ligado a mensagens socioeducativas e conta com uma equipe multidisciplinar que aprova e adequa todos os conteúdos direcionados às crianças.