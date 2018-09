Novo filme de Clint Eastwood, 'The Mule' estreará em dezembro nos EUA

Clint Eastwood na estreia de 'The 15:17 to Paris' em Burbank, California Foto: Reuters/ Mario Anzuoni

O novo longa-metragem dirigido por Clint Eastwood, The Mule, que também terá o cineasta como ator, chegará aos cinemas dos Estados Unidos no dia 14 de dezembro, segundo informou nesta quinta, 27, o portal especializado Deadline.

As gravações terminaram no início de julho, e a versão mostrada aos estúdios Warner Bros. gerou grande otimismo entre os diretores, segundo o portal. Por esse motivo, foi decidido que o longa será lançado em uma época propícia para chamar a atenção dos críticos, de olho na temporada de premiações.

O filme estreará ao mesmo tempo que a animação Homem-Aranha no Aranhaverso (Sony); Máquinas Mortais (Universal Pictures), de Peter Jackson; e Vice (Annapurna), com Christian Bale no papel do ex-vice-presidente dos EUA Dick Cheney.

The Mule, que marca a volta de Eastwood à atuação após Curvas da Vida (2012), é a história real de um idoso de 90 anos que colaborava com o transporte de drogas do cartel de Sinaloa.

Eastwood interpreta Leo Sharp, um veterano da II Guerra Mundial e premiado horticultor que foi detido por transportar drogas para o cartel mexicano.

A detenção feita pela Agência Americana Antidrogas (DEA) aconteceu quando o horticultor transportava uma quantidade de cocaína avaliada em US$ 3 milhões através de Michigan em sua antiga caminhonete. Sharp foi condenado a três anos de prisão, após seu advogado alegar que o cliente sofria de demência.