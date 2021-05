Novo filme da Netflix, ‘Carnaval’, mostra o ‘novo normal da internet’

As atrizes Bruna Inocencio, Giovana Cordeiro, Gkay e Samya Pascotto no camarote do carnaval de Salvador, em cena de novo filme da Netflix Foto: Desirée Del Valle / Netflix

O filme Carnaval, da Netflix, estreia no dia 2 de junho na plataforma. A comédia brasileira mostra cenas reais do último carnaval em Salvador, no ano passado.

O longa conta a história da influenciadora digital Nina, interpretada por Giovana Cordeiro, que descobre um vídeo de traição do namorado sendo viralizado. Para superar, ela embarca numa viagem para a cidade baiana, com tudo pago.

Nessa folia, a protagonista leva as três melhores amigas, Michele, interpretada pela influencer Gkay, Vivi, personagem de Samya Pascotto, e Mayra, interpretada por Bruna Inocencio. Nina precisa conciliar a vida pessoal com a profissional e as quatro amigas redescobrem o valor da amizade.

Além de mostrar aspectos culturais de Salvador, como a culinária, rodas de capoeira e até rituais religiosos, a produção também fala sobre os bastidores da vida dos influenciadores digitais. Em entrevista ao Estadão, as atrizes falaram sobre a importância do filme abordar o lado real das redes sociais que, muitas vezes, são idealizadas.

“A gente tem que começar, enquanto público, a ter um filtro pessoal de todas as ideias que consumimos dos influenciadores. É preciso ter uma responsabilidade pessoal do que vamos aderir para vida, porque, se não fizermos isso, vamos cair em comparações e idealizações de uma vida perfeita que as redes sociais exibem”, disse Giovana.

“A Nina está se descobrindo e as amigas também estão entendendo quem é essa influenciadora. Estamos todos nos descobrindo, e o filme faz um convite para refletir sobre esse novo normal da internet”, completa.

Gkay, que faz parte do elenco e também trabalha como influenciadora digital, com mais de 14 milhões de seguidores, afirma que Carnaval mostra a difícil busca pelo equilíbrio entre vida pública e privada.

“As pessoas têm uma ideia muito mágica da vida do influenciador e elas têm que entender que isso é um trabalho, assim como qualquer outro. Então, é muito importante o filme mostrar essa procura constante pelo equilíbrio de viver a vida, vender a imagem pessoal e ainda se manter relevante na internet”, afirma.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais