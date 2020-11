Novo documentário de Anitta chega à Netflix em dezembro; assista teaser

A cantora Anitta, que lança novo documentário na Netflix em dezembro Foto: Netflix

Anitta: Made In Honório é o mais novo documentário da cantora, que chega no catálogo da Netflix até o fim do ano, mais precisamente no dia 16 de dezembro. A informação foi confirmada pelo serviço de streaming nesta quinta-feira, 5.

"Corre pro canal da Netflix que eu vou contar tudo sobre minha nova série com direito a cenas exclusivas e tudo", escreveu a cantora na legenda da foto que publicou no Instagram.

A nova série documental acompanha a frenética rotina profissional de Anitta, com um olhar mais íntimo sobre a vida pessoal da artista.

"A Anitta e a mãe dela rebolando no palco é só um gostinho do que vem aí na minha nova série documental Anitta, Made in Honório", diz o comunicado do perfil oficial da Netflix nas redes sociais.

A Netflix também divulgou um teaser de Anitta: Made In Honório no YouTube dando uma 'palhinha' do que vem por aí em dezembro.

Assista ao vídeo: